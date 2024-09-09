В Украине выпустили учебник с картой Украины без Крыма: детали скандала

В учебнике по украинскому языку для 7 класса напечатали карту Украины, на которой нет полуострова Крым.

РБК-Украина пишет, что на карту Украины без Крыма обратила внимание литературный критик, книжный обозреватель Татьяна Гонченко в своем Telegram-канале "Незабываемый книгочитун".

"Угадайте, откуда эта карта Украины без Крыма? В школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.). Это напечатано прямо рядом с текстом гимна Украины", – написала Татьяна Гончаренко.

В электронной версии учебника карта уже была заменена, однако ошибка осталась в печатной книге. Учебник опубликован в 2024 году и имеет рекомендацию от Министерства образования и науки Украины.

Карта Украины без Крыма в учебнике по украинскому языку для 7 класса - скриншот Татьяны Гончаренко

Реакция авторов учебника

Автор учебника по украинскому языку для 7 класса Анастасия Онатий отреагировала на скандал на своей странице в Facebook. Она пишет, что авторы признают свое недосмотр, а карта в таком виде попала в учебник из-за невнимательности.

"Недопроверили, недосмотрели — мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский – это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова", – написала автор учебника.

Она также отметила, что в случае обнаружения неточностей в учебнике ждет обратной связи.

Техническая ошибка при работе с изображениями

Объяснение, как сложилась такая ситуация, предоставили и верстальщики учебника. По их словам, была допущена техническая ошибка из-за того, что для оформления страницы было приобретено на стоке 2 сета изображений.

"Карта не сплошная: она состоит из 2-х контуров. Контур полуострова Крым разместился при копировании и переносе на слой ниже белого круга. А другой контур – расположен на слое выше белого круга. Дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. И к сожалению, не заметил, что объекта нет на верхнем слое", – объясняют ситуацию верстальщики.