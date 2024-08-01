Новий навчальний рік: у МОН роз’яснили, скільки вчитимуться і відпочиватимуть школярі

Наступний навчальний рік в Україні триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року . Однак деякі регіони раніше заявляли про плани розпочати навчання у школах уже у серпні.

У Міністерстві освіти і науки України (МОН) роз’яснили для РБК-Україна , коли почнеться і скільки триватиме навчання у школах.

Початок і кінець навчального року

Наступний навчальний рік, як і попередній, буде залежати не лише від навчального плану і буде спланований з урахуванням безпекової ситуації та стану енергомереж країни. Уряд вже вирішив, що він розпочнеться 2 вересня і навчальні заклади мають спланувати його так, щоб учбовий процес завершився до 30 червня наступного року.

У МОН пояснюють, що у попри затверджений графік, педагогічна рада кожного закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах затверджених урядом дат.

Педагогічна рада також визначає:

тривалість навчального тижня та дня;

тривалість занять та відпочинку між ними;

форми організації освітнього процесу.

У відомстві пояснили РБК-Україна, що при визначенні структури навчального року враховуються освітня програма, обсяг навчального навантаження та вікові особливості, а також фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей і специфіка регіону.

Що стосується заяв у деяких регіонах про початок навчання у серпні 2024 року. У МОН пояснили для РБК-Україна, що постанова Кабміну є обов'язковою для всіх населених пунктів України, включаючи ті, де органи місцевого самоврядування раніше ухвалили рішення про початок навчального року в серпні.

Канікули для школярів

Канікули є важливою частиною життя школярів. Зокрема психологи заявляють, що для дітей надзвичайно важливо зберігати баланс між навчанням та відпочинком.

У Міносвіти з цього приводу розповіли, що канікули у закладах освіти протягом навчального року мають тривати не менше 30 календарних днів. Однак їх періодичність та тривалість навчальні заклади визначатимуть на свій розсуд.