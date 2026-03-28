UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Україні випробували нові дрони Sting: що змінилося після оновлення

00:55 28.03.2026 Сб
2 хв
Наразі систему випробовують у низці підрозділів протиповітряної оборони
Никончук Анастасія
Фото: ЗСУ (GettyImages)

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" та виробник дронів "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для українських перехоплювачів Sting, які вже пройшли перші успішні випробування.

Дрони Sting отримали нове управління

Українські перехоплювачі Sting оснастили системою дистанційного керування HORNET VISION Ctrl.

Як повідомили розробники, технологія вже застосовується на практиці та демонструє результат під час роботи.

Що змінилося після оновлення

За даними джерела, йдеться про модернізацію наземної станції управління безпілотниками.

Оновлення дає змогу керувати вже наявними перехоплювачами на значній відстані від зони їхнього застосування, без необхідності перебувати поруч.

Навчання і вартість

Як повідомили у фонді "Спільнота Стерненка", впровадження нової системи не збільшує вартість самих дронів.

При цьому для операторів потрібне лише мінімальне додаткове навчання, що спрощує перехід на нову технологію.

На якому етапі перебуває розробка

На етапі досліджень і розробки фінансування забезпечив фонд. Зараз система проходить тестування в кількох підрозділах протиповітряної оборони.

Коли технологія стане масовою

Розробники продовжують роботу над масштабуванням рішення та підготовкою до серійного виробництва. Очікується, що найближчим часом використання таких перехоплювачів стане масовим.

Нагадуємо, що Польща близька до завершення робіт над власним ударним безпілотником-камікадзе, який за своїми характеристиками розглядається як аналог іранських дронів типу "Шахед".

Зазначимо, що українсько-британська компанія UForce створила новий ударний безпілотник-камікадзе під назвою "Буча". За інформацією ЗМІ, він оснащений бойовою частиною масою 5,5 кілограма і здатний долати відстань до 200 кілометрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Війна в УкраїніДрони