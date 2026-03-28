В Україні випробували нові дрони Sting: що змінилося після оновлення

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" та виробник дронів "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для українських перехоплювачів Sting, які вже пройшли перші успішні випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Українські перехоплювачі Sting оснастили системою дистанційного керування HORNET VISION Ctrl.
Як повідомили розробники, технологія вже застосовується на практиці та демонструє результат під час роботи.
За даними джерела, йдеться про модернізацію наземної станції управління безпілотниками.
Оновлення дає змогу керувати вже наявними перехоплювачами на значній відстані від зони їхнього застосування, без необхідності перебувати поруч.
Як повідомили у фонді "Спільнота Стерненка", впровадження нової системи не збільшує вартість самих дронів.
При цьому для операторів потрібне лише мінімальне додаткове навчання, що спрощує перехід на нову технологію.
На етапі досліджень і розробки фінансування забезпечив фонд. Зараз система проходить тестування в кількох підрозділах протиповітряної оборони.
Розробники продовжують роботу над масштабуванням рішення та підготовкою до серійного виробництва. Очікується, що найближчим часом використання таких перехоплювачів стане масовим.
Нагадуємо, що Польща близька до завершення робіт над власним ударним безпілотником-камікадзе, який за своїми характеристиками розглядається як аналог іранських дронів типу "Шахед".
Зазначимо, що українсько-британська компанія UForce створила новий ударний безпілотник-камікадзе під назвою "Буча". За інформацією ЗМІ, він оснащений бойовою частиною масою 5,5 кілограма і здатний долати відстань до 200 кілометрів.