В Украине испытали новые дроны Sting: что изменилось после обновления

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" и производитель дронов "Дикие Шершни" сообщили о внедрении дистанционного управления для украинских перехватчиков Sting, которые уже прошли первые успешные испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Украинские перехватчики Sting оснастили системой дистанционного управления HORNET VISION Ctrl.
Как сообщили разработчики, технология уже применяется на практике и демонстрирует результат во время работы.
По данным источника, речь идет о модернизации наземной станции управления беспилотниками.
Обновление позволяет управлять уже имеющимися перехватчиками на значительном расстоянии от зоны их применения, без необходимости находиться рядом.
Как сообщили в фонде "Сообщество Стерненко", внедрение новой системы не увеличивает стоимость самих дронов.
При этом для операторов требуется лишь минимальное дополнительное обучение, что упрощает переход на новую технологию.
На этапе исследований и разработки финансирование обеспечил фонд. Сейчас система проходит тестирование в нескольких подразделениях противовоздушной обороны.
Разработчики продолжают работу над масштабированием решения и подготовкой к серийному производству. Ожидается, что в ближайшее время использование таких перехватчиков станет массовым.
