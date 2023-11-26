В Україні виникли проблеми з постачанням палива: у Мінагрополітики назвали причину

За словами Дмитрасевича, ситуація на кордоні не перешкоджає експорту зерна, але є проблеми з постачанням палива

"На українсько-польському кордоні рух наших вантажівок заблокований і це знижує експорт продовольства з України. Нам вдається частково компенсувати ці втрати. Але ми бачимо проблеми з такими важливими постачаннями, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати", - сказав він. заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Україна може експортувати продовольство у різний спосіб, включаючи залізничний транспорт, а також чорноморські та дунайські порти.

Ситуація на кордоні України та Польщі

На початку листопада польські перевізники оголосили про страйк, який триватиме до січня 2024 року. У перші години страйку вони практично заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева" та "Рава-Руська-Хребене". Через ці пункти пропуску за годину пропускалося не більше однієї фури в один бік. Страйк не стосувався автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

Раніше ми писали, що водії, які застрягли на кордоні України та Польщі, хочуть евакуюватися.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що полякам потрібно дати трохи часу і "все потеплішає", відповідаючи на питання щодо блокування кордону.

Детальніше про блокаду і чому неможливо виконати вимогу польських протестувальників - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається на кордоні - у фоторепортажі РБК-Україна.