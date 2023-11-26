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В Украине возникли проблемы с поставкой топлива: в Минагрополитики назвали причину

Иллюстративное фото: в Украине возникли проблемі с поставкой топлива из-за очередей на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украина столкнулась с проблемой поставкой топлива из-за блокады польских перевозчиков.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Дмитрасевича, ситуация на границе не препятствует экспорту зерна, но есть проблемы с поставкой топлива

"На украинско-польской границе движение наших грузовиков заблокировано и это снижает экспорт продовольствия из Украины. Нам удается частично компенсировать эти потери. Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать", - сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Украина может экспортировать продовольствие различными способами, включая железнодорожный транспорт, а также черноморские и дунайские порты.

Ситуация на границе Украины и Польши

В начале ноября польские перевозчики объявили о забастовке, которая продлится до января 2024 года. В первые часы забастовки они практически заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребене". Через эти пункты пропуска в час пропускалось не более одной фуры в одну сторону. Забастовка не касалась автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

Ранее мы писали, что водители, застрявшие на границе Украины и Польши хотят эвакуироваться. 

Также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полякам нужно дать немного времени и "все потеплеет", отвечая на вопрос о блокировке границы.

Подробнее о блокаде и почему невозможно выполнить требование польских протестующих - читайте в материале РБК-Украина.

Что происходит на границе - в фоторепортаже РБК-Украина.

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