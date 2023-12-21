В Україні винесли вироки ще чотирьом окупантам. Вони потрапили в полон на Донбасі

Деталі справи

Як встановило розслідування, усі четверо ворожих поплічників приєдналися до окупаційних підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії напередодні 24 лютого 2022 року.

Після "зарахування" до лав загарбників їм видали зброю, боєприпаси та формений одяг російського зразка. Потім зрадників відправили на полігони в тимчасово захоплених регіонах України для вогневої і тактичної підготовки у складі штурмових груп.

За даними слідства, двоє зі зловмисників - жителі захопленого міста Ровеньки Луганської області, які "мобілізувалися" в окупаційні війська за "директивою" гауляйтера "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Третій окупант воював під Авдіївкою

У лавах загарбників вони намагалися захопити Харків, штурмували Соледар і Сєвєродонецьк, а потім атакували позиції ЗСУ в районі Білогорівки.

Третій засуджений - житель окупованого селища Новий Світ у Донецькій області. Там він "записався" до "1-ї Слов'янської бригади" 1-го армійського корпусу країни-агресора.

З вересня цього року російські командири залучали бойовика до розвідувальних вилазок поблизу Красногорівки на Авдіївському напрямку.

Що відомо про четвертого бойовика

"Ще одним зловмисником виявився уродженець Донецька, який з 2014 до 2015 року перебував у лавах підконтрольного Москві "Козачого союзу області війська донського", - пише СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він "призвався" до мотострілецького батальйону окупантів і воював у районі Комишувахи в Луганській області, а потім навчав "рекрутів" у Донецьку.

Суд засудив їх до тюремного ув'язнення

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Злочинні дії одного з них додатково кваліфікували за фактом участі в терористичній групі чи терористичній організації.

Суд призначив двом зрадникам 15 років в'язниці, ще двом - 12 років позбавлення волі, враховуючи їхню співпрацю зі слідством.

Вироки для окупантів і зрадників

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.