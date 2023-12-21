В Украине вынесли приговоры еще четырем оккупантам. Они попали в плен на Донбассе

Детали дела

Как установило расследование, все четверо вражеских приспешников присоединились к оккупационным подразделениям Южного военного округа вооруженных сил России накануне 24 февраля 2022 года.

После "зачисления" в ряды захватчиков им выдали оружие, боеприпасы и форменную одежду российского образца. Затем предателей отправили на полигоны во временно захваченных регионах Украины для огневой и тактической подготовки в составе штурмовых групп.

По данным следствия, двое из злоумышленников - жители захваченного города Ровеньки Луганской области, которые "мобилизовались" в оккупационные войска по "директиве" гауляйтера "ЛНР" Леонида Пасечника.

Третий оккупант воевал под Авдеевкой

В рядах захватчиков они пытались захватить Харьков, штурмовали Соледар и Северодонецк, а затем атаковали позиции ВСУ в районе Белогоровки.

Третий осужденный - житель оккупированного поселка Новый Свет в Донецкой области. Там он "записался" в "1-ю Славянскую бригаду" 1-го армейского корпуса страны-агрессора.

С сентября этого года российские командиры привлекали боевика к разведывательным вылазкам вблизи Красногоровки на Авдеевском направлении.

Что известно о четвертом боевике

"Еще одним злоумышленником оказался уроженец Донецка, который с 2014 по 2015 год находился в рядах подконтрольного Москве "Казачьего союза области войска донского", - пишет СБУ.

В начале полномасштабного вторжения РФ он "призвался" в мотострелковый батальон оккупантов и воевал в районе Камышевахи в Луганской области, а затем обучал "рекрутов" в Донецке.

Суд приговорил их к тюремному заключению

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Преступные действия одного из них дополнительно квалифицировали по факту участия в террористической группе или террористической организации.

Суд назначил двум изменникам 15 лет тюрьмы, еще двум - 12 лет лишения свободы, учитывая их сотрудничество со следствием.

Приговоры для оккупантов и предателей

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.