СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Зазначається, що злочинець воював у складі російської приватної військової компанії "Редут" й брав активну участь у бойових діях на Харківському і Краматорському напрямках.
"Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - пише пресслужба.
Співробітника білоруського КДБ було взято у полон ще в вересні минулого року в Донецькій області. Найманець намагався видати себе за "рядового" бойовика, щоб приховати приналежність до білоруської спецслужби.
"Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення", - пише пресслужба.
Згідно з матеріалами слідства, найманець з Мінської області, у 2020 році був зарахований до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника". Після повномасштабного вторгнення Росії він отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності проти України.
"За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб", - додає СБУ.
Фото: в Україні винесли вирок співробітнику білоруського КДБ, який воював на боці Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також викрила старосту селища, який допомагав росіянам під час наступу на столицю.
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