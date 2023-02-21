Дав окупантам маршрути для наступу на Київ. СБУ викрила старосту селища

У Київській області викрили старосту селища, який допомагав росіянам під час наступу на столицю. Чоловік дав окупантам маршрути доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Зрадником виявився староста селища Озера Гостомельської громади. СБУ встановила, що 24 лютого минулого року він зорієнтував на місцевості окупаційні війська та надав маршрути доріг для просування їхніх колон через Гостомель та Мощун.

Надалі він супроводжував окупантів, які штурмували населені пункти Київської області та намагалися прорватися до столиці.

Після окупації частини регіону росіяни видали зраднику автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору як розпізнавальний знак. Зрадник брав участь у патрулюванні населених пунктів і "зливав" адреси українських патріотів.

Крім того, староста селища організовував "розквартирування" окупантів в оселях людей, які виїхали з району, та передав росіянам комунальний автотранспорт.

Після звільнення зрадник залишився у селищі, намагаючись уникнути покарання. Проте СБУ затримала колаборанта. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ викрила старосту селища у Київській області, який допомагав окупантам (ssu.gov.ua)