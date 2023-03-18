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В Україні винесли вирок ще 4 окупантам, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром

Фото: в Україні винесли вирок ще 4 окупантам, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок ще чотирьом російським окупантам. Наступні 10-12 років вони проведуть за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

"За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів - 10 років ув’язнення, іншим трьом - 12 років", - пише пресслужба.

Серед засуджених:

  • командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу Росії, який з 2014 року брав участь в бойових діях проти сил АТО, а з початку повномасштабного вторгнення давав накази про обстріли наших міст на сході із самохідних артилерійських установок "Піон";
  • бойовик, який після 24 лютого штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях;
  • окупант, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот" брав участь в спробах захоплення селища Велика Новосілка;
  • бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". В лавах терористів він охороняв російські тюрми, де утримували учасників руху опору, а з початку повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

Фото: в Україні винесли вирок ще 4 окупантам, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно затримали та засудили до 3 і 6 років позбавлення волі двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення державної влади.

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