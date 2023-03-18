Зазначається, що російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

"За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів - 10 років ув’язнення, іншим трьом - 12 років", - пише пресслужба.

Серед засуджених:

командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу Росії, який з 2014 року брав участь в бойових діях проти сил АТО, а з початку повномасштабного вторгнення давав накази про обстріли наших міст на сході із самохідних артилерійських установок "Піон";

бойовик, який після 24 лютого штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях;

окупант, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот" брав участь в спробах захоплення селища Велика Новосілка;

бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". В лавах терористів він охороняв російські тюрми, де утримували учасників руху опору, а з початку повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

Фото: в Україні винесли вирок ще 4 окупантам, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром (t.me/SBUkr)