В Україні винесли вирок ще чотирьом російським окупантам. Наступні 10-12 років вони проведуть за ґратами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Зазначається, що російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
"За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів - 10 років ув’язнення, іншим трьом - 12 років", - пише пресслужба.
Серед засуджених:
Фото: в Україні винесли вирок ще 4 окупантам, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно затримали та засудили до 3 і 6 років позбавлення волі двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення державної влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.