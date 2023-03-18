В Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, которых взяли в плен под Бахмутом и Угледаром

В Украине вынесли приговор еще четырем российским оккупантам. Следующие 10-12 лет они проведут за решеткой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Отмечается, что российских оккупантов наши воины взяли в плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях.
"По материалам СБУ суд назначил одному из фигурантов - 10 лет заключения, другим трем - 12 лет", - пишет пресс-служба.
Среди осужденных:
Фото: в Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, взятым в плен под Бахмутом и Угледаром (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно задержали и приговорили к 3 и 6 годам лишения свободы двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления РФ и призывали к захвату государственной власти.
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