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В Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, которых взяли в плен под Бахмутом и Угледаром

Фото: в Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, взятым в плен под Бахмутом и Угледаром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесли приговор еще четырем российским оккупантам. Следующие 10-12 лет они проведут за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что российских оккупантов наши воины взяли в плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях.

"По материалам СБУ суд назначил одному из фигурантов - 10 лет заключения, другим трем - 12 лет", - пишет пресс-служба.

Среди осужденных:

  • командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса России, который с 2014 года участвовал в боевых действиях против сил АТО, а с начала полномасштабного вторжения давал приказы об обстрелах наших городов на востоке из самоходных артиллерийских установок "Пион";
  • боевик, после 24 февраля штурмовавший населенные пункты в Донецкой и Луганской областях;
  • оккупант, который в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" принимал участие в попытках захвата поселка Большая Новоселка;
  • боевик, с 2014 года находившийся в составе созданного агрессором "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". В рядах террористов он охранял российские тюрьмы, где удерживали участников движения сопротивления, а с начала полномасштабного вторжения атаковал украинские города на восточном фронте.

Фото: в Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, взятым в плен под Бахмутом и Угледаром (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно задержали и приговорили к 3 и 6 годам лишения свободы двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления РФ и призывали к захвату государственной власти.

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