В Україні винесли вирок агентам Росії, які допомагали ворогу в Лисичанську й Харкові

В Україні винесли вирок черговим колаборантам, які допомагали ворогу. Наступні 15 років зрадники проведуть за ґратами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
За вказівкою ворога зрадники збирали розвідувальні дані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.
"Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах", - пише пресслужба.
Зрадників було затримано під час спецоперації в Харківській й Луганській областях у березні й травні торік.
Згідно з даними слідства:
"Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами", - пише СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні суд виніс вирок колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень.
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