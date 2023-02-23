В Украине вынесли приговор агентам России, помогавшим врагу в Лисичанске и Харькове

В Украине вынесли приговор очередным коллаборантам, помогавшим врагу. Следующие 15 лет предатели проведут за решеткой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По указанию врага, предатели собирали разведывательные данные о базировании и передислокации подразделений Сил обороны в боях на восточном фронте.
"Прежде всего, их интересовали точные координаты боевых позиций украинских защитников в районах Харькова и Лисичанска. Эту информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов и штурма населенных пунктов в обоих регионах", - пишет пресс-служба.
Предатели были задержаны во время спецоперации в Харьковской и Луганской областях в марте и мае прошлого года.
Согласно данным следствия:
"Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети, а локации украинских объектов посылали в виде электронных координат с фотоматериалами", - пишет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине суд вынес приговор коллаборантам, корректировавшим российские обстрелы украинских школ и больниц.
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