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В Украине вынесли приговор агентам России, помогавшим врагу в Лисичанске и Харькове

Фото: в Украине вынесли приговор агентам России, помогавшим врагу в Лисичанске и Харькове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесли приговор очередным коллаборантам, помогавшим врагу. Следующие 15 лет предатели проведут за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По указанию врага, предатели собирали разведывательные данные о базировании и передислокации подразделений Сил обороны в боях на восточном фронте.

"Прежде всего, их интересовали точные координаты боевых позиций украинских защитников в районах Харькова и Лисичанска. Эту информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов и штурма населенных пунктов в обоих регионах", - пишет пресс-служба.

Предатели были задержаны во время спецоперации в Харьковской и Луганской областях в марте и мае прошлого года.

Согласно данным следствия:

  • один из предателей помогал оккупантам захватывать Лисичанск. Он собирал данные о расположении укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников;
  • другой - инженер одного из филиалов коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Еще в начале войны он "информировал" оккупантов о размещении бронетехники ВСУ на территории региона, а также корректировал вражеские удары по объектам критической инфраструктуры.

"Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети, а локации украинских объектов посылали в виде электронных координат с фотоматериалами", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине суд вынес приговор коллаборантам, корректировавшим российские обстрелы украинских школ и больниц.

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