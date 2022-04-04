Под Черниговом освободили Колычевку, Ягодное, Ивановку. ВСУ показали разбитую технику врага

В Черниговской области украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов. На территории идет зачистка, местным жителям завозят гуманитарную помощь,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Север".

"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", - рассказали в ОК "Север".

"В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Так, от врага освободили Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Ранее сообщалось, что ВСУ возле Чернигова освободили еще ряд населенных пунктов, разбив и захватив за пару дней более 50 единиц техники российских оккупантов.

Также мы писали, что возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для российских захватчиков.

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