Блінкен відвідав школу в Ягідному, де російські окупанти катували людей, - CNN

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну відвідав село Ягідне Чернігівської області, де російські окупанти у березні 2022 року утримували у підвалі школи як "живий щит" 368 людей, та де вони зазнавали тортур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Топ-політик США у вівторок особисто оглянув місце цієї катівні, а також поспілкувався з місцевим жителем, який пережив жахи полону росіян.

"Головний дипломат США відвідав школу в Ягідному, приблизно за дві години їзди на північ від Києва, де російські солдати ув'язнювали українських жителів, катували їх і дозволяли багатьом померти", - йдеться в публікації.

Валерій Полгуй розповів головному дипломату Штатів, як військові РФ майже місяць тримали у сирій маленькій кімнаті у підвалі 127 людей. Він зазначив, що у цій кімнаті загинули десять мирних жителів, і загарбники змусили людей виносити тіла "вище за голів дітей".

Розповідаючи Блінкену про пережите, чоловік також повідомив, що якщо людина вмирала до полудня, росіяни "дозволяли винести тіло з приміщення".

"Якби людина померла вдень, увечері, то тіло не випустили б", - сказав Полгуй.

За його словами, всіх, крім людей похилого віку, змушували стояти або сидіти, але при цьому вони не могли лягти, бо кімната була дуже тісною. Наймолодшій дитині, яка була там, було півтора місяця.

Українські полонені просили російських загарбників дати дітям подихати повітрям, і "діти починали непритомніти", на що солдати РФ відповідали: "Чого ви хотіли? Це війна".

"Навіть коли вони благали, щоб хтось був на межі смерті, вони говорили: "Добре, хай він чи вона помре", - згадує чоловік.

Він також розповів, що спочатку у кімнатах у підвалі було дуже холодно, але коли приміщення наповнилися українськими бранцями - "не вистачало повітря, щоб дихати".

"Перші були люди похилого віку - вони почали втрачати розум. А потім вони померли", - розповів він.

Коли окупанти врешті-решт дозволили матерям виводити своїх дітей на вулицю подихати, діти "навіть не розплющували очей, бо вони так звикли до темряви", додав він.

"Це лише одна будівля в одному селі в одному населеному пункті України, і це історія, яку ми бачили знову і знову", - сказав Блінкен після огляду школи.

Злочини військ РФ у Ягідному

Нагадаємо, що село Ягідне на Чернігівщині близько місяця знаходилося під російською окупацією, і було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

У цьому населеному пункті за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а в підвал зігнали понад 300 осіб, серед яких були й діти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський був із робочим візитом у Чернігівській області. Він приїхав до Ягідного, жителів якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.

На початку квітня 2023 року прокурори Чернігівської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 15 російських військовослужбовців. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з людьми у Ягідному.