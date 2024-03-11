ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом

Ягідне, Понеділок 11 березня 2024 16:15
UA EN RU
В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом Архівне фото: В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Суд засудив 15 окупантів до тюремного ув'язнення за катування людей у селі Ягідне Чернігівської області. Росіяни утримували людей як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

На початку березня 2022 року військові ЗС РФ, перебуваючи в окупованому селі Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи як "живий щит" 368 осіб, серед яких 69 неповнолітніх.

Таким чином, місцеві жителі використовувалися для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги в "підвалі смерті" померло 10 цивільних осіб.

Вирок окупантам

Суд визнав винними 15 російських військових у порушенні законів і звичаїв війни, вчинених групою осіб.

В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кожного з них засуджено до 12 років позбавлення волі.

Злочини військ РФ у Ягідному

Нагадаємо, що село Ягідне на Чернігівщині близько місяця знаходилося під російською окупацією, і було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

У цьому населеному пункті за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а в підвал зігнали понад 300 осіб, серед яких були й діти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський був із робочим візитом у Чернігівській області. Він приїхав до Ягідного, жителів якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.

У вересні державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну відвідав село Ягідне Чернігівської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чернігівська область Суд Війна в Україні
NEWS
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог