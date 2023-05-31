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В Україні викрили ще одну "фінансову піраміду" та оштрафували за розповсюдження реклами

Фото: НКЦПФР  оштрафувала фінансову піраміду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) під час моніторингу діяльності фінансових пірамід (сумнівних інвестиційних проектів) виявила незаконне розповсюдження реклами проекту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

За даними прес-служби, проект Pelliron не отримував жодних дозволів у регулятора та ліцензій для надання відповідних інвестиційних послуг на території України, але при цьому активно рекламувався на радіостанціях, зокрема, на "Хіт FM".

Комісією було встановлено замовника розміщення даної реклами, яким виявилося ТОВ "Дабл Кейс". Даний проект під виглядом академії з навчання торгівлі на фінансових ринках активно залучає нових клієнтів та популяризує проект Pelliron безпосередньо на своїй веб-сторінці.

За результатами розгляду ТОВ "Дабл Кейс" було оштрафовано на суму 85 тисяч гривень.

Також проект Pelliron внесений до списку сумнівних інвестиційних проектів. Повний перелік проектів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

Нагадаємо, Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування щодо незаконних фінансових операцій та шахрайства "колл-центрів" та "фінансових пірамід".

За даними НБУ, шахраї в основному працюють в Інтернеті. Щодо суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

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шахраїГосударственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка