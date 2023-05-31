В Україні викрили ще одну "фінансову піраміду" та оштрафували за розповсюдження реклами

За даними прес-служби, проект Pelliron не отримував жодних дозволів у регулятора та ліцензій для надання відповідних інвестиційних послуг на території України, але при цьому активно рекламувався на радіостанціях, зокрема, на "Хіт FM".

Комісією було встановлено замовника розміщення даної реклами, яким виявилося ТОВ "Дабл Кейс". Даний проект під виглядом академії з навчання торгівлі на фінансових ринках активно залучає нових клієнтів та популяризує проект Pelliron безпосередньо на своїй веб-сторінці.

За результатами розгляду ТОВ "Дабл Кейс" було оштрафовано на суму 85 тисяч гривень.

Також проект Pelliron внесений до списку сумнівних інвестиційних проектів. Повний перелік проектів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".