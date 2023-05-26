Шахраї здебільшого працюють в Інтернеті: у НБУ назвали середній розмір збитків

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за 2022 рік становила 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступника голови НБУ Олексія Шабана для видання Delo.ua .

Загалом 86% від загальної кількості випадків торік відбувалося у мережі Інтернет, тоді як лише 14% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати). Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

"Тож там, де використовується фізична картка (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування), проведення операцій наразі є більш безпечним. Адже підробити платіжну картку, щоб використати її у банкоматі чи торговельній мережі, складніше, аніж виманити у клієнта дані картки та провести операцію в Інтернеті", - зазначив Шабан.

За даними НБУ, середня сума однієї незаконної операції за 2022 рік зросла на третину - до близько 2 200 гривень (у 2021 році - 1 600 гривень). Відповідно за місцем проведення шахрайства середня сума однієї шахрайської операції: