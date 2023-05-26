Шахраї здебільшого працюють в Інтернеті: у НБУ назвали середній розмір збитків
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за 2022 рік становила 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у 2021 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступника голови НБУ Олексія Шабана для видання Delo.ua.
Загалом 86% від загальної кількості випадків торік відбувалося у мережі Інтернет, тоді як лише 14% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати). Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.
"Тож там, де використовується фізична картка (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування), проведення операцій наразі є більш безпечним. Адже підробити платіжну картку, щоб використати її у банкоматі чи торговельній мережі, складніше, аніж виманити у клієнта дані картки та провести операцію в Інтернеті", - зазначив Шабан.
За даними НБУ, середня сума однієї незаконної операції за 2022 рік зросла на третину - до близько 2 200 гривень (у 2021 році - 1 600 гривень). Відповідно за місцем проведення шахрайства середня сума однієї шахрайської операції:
- в торговельній мережі знизилася - з 1 086 гривні (у 2021 році) до 733 гривень (у 2022 році);
- в банкоматі знизилась - з 3 842 гривні (у 2021 році) до 2 878 гривень у (2022 році);
- в мережі Інтернет зросла - з 1 642 гривень (у 2021 році) до 2 408 гривень (у 2022 році).
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Нагадаємо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн.
За даними НБУ, у 2022 році кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.
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