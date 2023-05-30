Рада утворила слідчу комісію для розслідування "колл-центрів" та "фінансових пірамід"
Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів" та "фінансових пірамід". Рішення підтримали 276 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.
Зокрема, тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і зовсім були вимушені брати кредити
"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - додали автори проекту.
Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.
За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.
Шахраї в основному працюють в Інтернеті. Щодо суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.
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