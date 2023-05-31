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В Украине выявлии еще одну "финансовую пирамиду" и оштрафовали за рекламу

Фото: НКЦБФР оштрафовала финансовую пирамиду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) во время мониторинга деятельности финансовых пирамид (сомнительных инвестиционных проектов) выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя как известного международного брокера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

По данным пресс-службы, проект Pelliron не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий для предоставления соответствующих инвестиционных услуг на территории Украины, но при этом активно рекламировался на радиостанциях, в частности, на "Хит FM".

Комиссией был установлен заказчик размещения данной рекламы, которым оказалось ООО "Дабл Кейс". Данный проект под видом академии по обучению торговле на финансовых рынках активно привлекает новых клиентов и популяризирует проект Pelliron непосредственно на своей веб-странице.

По результатам рассмотрения ООО "Дабл Кейс" было оштрафовано на сумму 85 тысяч гривен.

Также проект Pelliron внесен в список сомнительных инвестиционных проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

Напомним,Верховная рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования незаконных финансовых операций и мошенничества "колл-центров" и "финансовых пирамид".

По данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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шахраїГосударственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка