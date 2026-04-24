В Україні викрили мережу онлайн-казино з оборотом на мільярди гривень

12:20 24.04.2026 Пт
2 хв
Казино організували українці та громадяни РФ
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні викрили казино з оборотом на мільярди гривень (Getty Images)

Офіс Генерального прокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд гривень, серед організаторів – громадяни РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Читайте також: Військовим обмежать доступ до азартних ігор: як це працюватиме
Зазначається, що через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино.

Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.

Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд гривень.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони.

Більше по темі:
Казино