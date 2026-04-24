В Украине разоблачили сеть онлайн-казино с оборотом на миллиарды гривен

Отмечается, что через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов для онлайн-казино.

Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.

Расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.

Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.

Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем.

Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины - лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается.