RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине разоблачили сеть онлайн-казино с оборотом на миллиарды гривен

12:20 24.04.2026 Пт
2 мин
Казино организовали украинцы и граждане РФ
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине разоблачили казино с оборотом на миллиарды гривен (Getty Images)

Офис Генерального прокурора разоблачил сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд гривен, среди организаторов - граждане РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов для онлайн-казино.

Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.

Расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.

Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.

Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем.

Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины - лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывают совместно с Министерством обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
