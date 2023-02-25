В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

Суть програми полягає у тому, що непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім’ї можуть отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тисяч гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Такий безвідсотковий кредит від держави надається строком на 3 роки.

Повернути допомогу боржник може у два способи:

або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів);

або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого Центром зайнятості.

Щоб скористатися програмою, необхідно подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї наступні документи:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Комісія розгляне документи і надішле претенденту письмове повідомлення про прийняте рішення.