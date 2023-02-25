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В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

Фото: безробітні й малозабезпечені можуть отримати кредити на розвиток бізнеса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Черкасець

В Україні поновлено кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Суть програми полягає у тому, що непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім’ї можуть отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тисяч гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Такий безвідсотковий кредит від держави надається строком на 3 роки.

Повернути допомогу боржник може у два способи:

  • або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів);
  • або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого Центром зайнятості.

Щоб скористатися програмою, необхідно подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї наступні документи:

  • заяву про надання фінансової допомоги;
  • бізнес-план;
  • довідку про несудимість.

Комісія розгляне документи і надішле претенденту письмове повідомлення про прийняте рішення.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує по-новому призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це здійснюватиметься через Пенсійний фонд України, що є необхідним, в першу чергу, для переселенців.

Також продовжать виплачувати допомогу для переселенців, які були змушені залишити свої будинки через бойові дії. Але сума залишиться незмінною - 2 000 гривень або ж 3 000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

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Міністерство соціальної політики