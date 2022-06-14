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В Минсоцполитики поставили точку в вопросе размера выплат переселенцам

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Украина, Вторник 14 июня 2022 13:14
В Минсоцполитики поставили точку в вопросе размера выплат переселенцам Фото: министр соцполитики Марина Лазебная (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Выплаты для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, продолжатся. Но вот сумма останется неизменной - 2 000 гривен или же 3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства соцполитики Марину Лазебную в эфире телемарафона.

Она отметила, что выплаты переселенцам были введены именно в военное время и они никак не привязаны к имущественному состоянию, трудоустройству человека или к другим выплатам.

"В государстве много различных социальных выплат и пособий, которые предоставляются малообеспеченным, многодетным, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Поэтому мы считаем, что если возникла трудность, то человека мы как социальная сфера должны видеть и помогать. А помощь на проживание - это помощь именно сейчас. Выплаты пока останутся такими же (2000 гривен, - ред.)", - подчеркнула Лазебная.

Напомним, что правительство снова изменило перечень территорий, расположенных в районе боевых действий. В список входят также временно оккупированные и заблокированные общины и области.

Также мы ранее сообщали, что в Украине заработала еще одна программа финансовой помощи переселенцам и тем, кто пострадал от войны. Эту помощь смогут получить жители Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей.

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