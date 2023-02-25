RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи": как она работает

Фото: безработные и малообеспеченные могут получить кредиты на развитие бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

В Украине возобновлены кредиты неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики.

Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысячи гривен для открытия или развития собственного бизнеса.

Такой беспроцентный кредит от государства предоставляется сроком 3 года.

Возвратить помощь должник может двумя способами:

  • или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);
  • или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным Центром занятости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать в созданную при Центре занятости Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи следующие документы:

  • заявление о предоставлении финансовой помощи;
  • бизнес-план;
  • справку о несудимости.

Комиссия рассмотрит документы и пришлет претенденту письменное уведомление о принятом решении.

Напомним, Министерство социальной политики предлагает по-новому назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины, что необходимо, в первую очередь, для переселенцев.

Также продолжат выплачивать пособие для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Но сумма останется неизменной - 2 000 гривен или 3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики