В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи": как она работает

Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысячи гривен для открытия или развития собственного бизнеса.

Такой беспроцентный кредит от государства предоставляется сроком 3 года.

Возвратить помощь должник может двумя способами:

или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);

или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным Центром занятости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать в созданную при Центре занятости Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи следующие документы:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Комиссия рассмотрит документы и пришлет претенденту письменное уведомление о принятом решении.