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В Україні відновили популярну послугу для водіїв: про що мова

Фото: автомобільні номерні знаки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські водії знову можуть замовляти індивідуальні номерні знаки на своє авто. Послуга була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС України.

Як зазначається, автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн - у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС. 

Вартість послуги:

  • спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 грн;
  • спецпродукція (номерний знак)  для мотоциклів -  92,4 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн;
  • графічний елемент - 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". 

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує перереєстрація авто в Україні.

А про те, де перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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