В Україні відновили популярну послугу для водіїв: про що мова

Українські водії знову можуть замовляти індивідуальні номерні знаки на своє авто. Послуга була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС України.
Як зазначається, автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн - у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти".
Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.
Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.
Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.
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