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Перереєстрація авто в Україні: скільки коштує послуга

Україна, Субота 13 квітня 2024 19:45
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Перереєстрація авто в Україні: скільки коштує послуга Фото: в МВС розповіли, скільки коштує перереєстрація авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перереєструвати автомобіль чи інший траспортний засіб в Україні можна, звернувшись до сервісного центру МВС. Вартість послуги буде залежати від типу транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга переоформлення коштує 1105 гривень. Ця сума включає:

  • сама послуга - 350 гривень;
  • бланк свідоцтва - 405 гривень;
  • номерний знак - 350 гривень.

Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 122 гривні).

За перереєстрацію причепів доведеться заплатити 866 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 111 гривень), а мопедів - 848 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 93 гривні).

Крім того, МВС попереджає, що вартість послуги у сервісних центрах не включає послуги банку.

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи потрібні для перереєстрації авто.

Також ми розповідали, як перереєструвати автомобіль онлайн через "Дію".

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