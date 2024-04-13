Перереєстрація авто в Україні: скільки коштує послуга

Фото: в МВС розповіли, скільки коштує перереєстрація авто (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перереєструвати автомобіль чи інший траспортний засіб в Україні можна, звернувшись до сервісного центру МВС. Вартість послуги буде залежати від типу транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.