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В Украине восстановили популярную услугу для водителей: о чем идет речь

Фото: автомобильные номерные знаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские водители снова могут заказывать индивидуальные номерные знаки на свой автомобиль. Услуга была временно приостановлена из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Главного сервисного центра МВД Украины.

Как отмечается, автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн - в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

  • спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 204 грн;
  • спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 92,4 грн;
  • три символа (минимальный заказ) - 300 грн;
  • каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн;
  • графический элемент - 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты".

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов - от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоит перерегистрация авто в Украине.

А о том, где проверять наличие штрафов за нарушение ПДД, - читайте в материале РБК-Украина.

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