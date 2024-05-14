В Україні відновили популярну послугу для водіїв: про що мова

Українські водії знову можуть замовляти індивідуальні номерні знаки на своє авто. Послуга була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС України.

Як зазначається, автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн - у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн;

графічний елемент - 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти".

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.