В Украине восстановили популярную услугу для водителей: о чем идет речь

Украинские водители снова могут заказывать индивидуальные номерные знаки на свой автомобиль. Услуга была временно приостановлена из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Главного сервисного центра МВД Украины.

Как отмечается, автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн - в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 204 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 92,4 грн;

три символа (минимальный заказ) - 300 грн;

каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн;

графический элемент - 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты".

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов - от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.