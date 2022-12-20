В Украине возобновили проверки поставщиков электроэнергии и газа из-за нарушений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), возобновит плановые и внеплановые проверки работающих на рынке компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора .

Как отметили в пресс-службе, после введения в Украине военного положения подавляющее большинство мер государственного контроля было приостановлено решением Кабинета министров. В то же время НКРЭКУ продолжало фиксировать многочисленные нарушения субъектами хозяйствования правил, регулирующих их деятельность на рынках электрической энергии и природного газа.

Правительство своими решениями от 13 мая 2022 и 27 августа 2022 предоставило право НКРЭКУ в течение периода военного положения проводить внеплановые невыездные проверки и плановые невыездные проверки соответственно. А 6 декабря 2022 года Кабмин принял изменения в постановление №303, позволяющие НКРЭКУ проводить также и внеплановые выездные проверки.

Решение о возобновлении плановых и внеплановых проверок регулятор закрепил в постановлении от 19 декабря 2022 года.