По Україні відкриють центри з обміну полоненими: коли почнуть роботу
У регіонах України відкриють представництва Коордштабу з питань повернення полонених. Очікується, що вони запрацюють з травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначається, під головуванням голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка відбулося чергове засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За понад три роки роботи Коордштаб повернув з російського полону 4306 військовополонених і цивільних.
На засіданні Ради Коордштабу були також присутні начальник ГУР Кирило Буданов (він очолює Коордштаб), голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, міністр оборони Рустем Умєров та голова МВС Ігор Клименко.
Фото: Малюк очолив засідання Ради Коордштабу (t.me/DIUkraine)
За доручення президента Володимира Зеленського було вирішено максимально активізувати розв'язання всіх нагальних питань. Зокрема, йшлося про відкриття представництв у кожній області та запуск роботи Громадської ради. бБуло узгоджено роботу регіональних груп, які запрацюють на місцях орієнтовно з травня.
Також на Раді були врегульовані питання функціонування консультаційних центрів в містах Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові.
Малюк зауважив, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі СБУ також проводять процесуальні дії із військовополоненими, які воювали за Росію і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно громадяни Китаю.
"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання - повернути додому всіх полонених українців", - підкреслив голова СБУ.
Повернення полонених
Нагадаємо, 19 березня Україна та РФ провели обмін полоненими. З полону вдалося звільнити 175 воїнів, ще 22 захисники повернулися завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.
У березні у Росії провели показове судилище над полоненими "азовцями". До тривалих термінів "засудили" понад 20 полонених - не лише бійців, але й людей, які працювали у тиловому забезпеченні.
Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".
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