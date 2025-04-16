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По Україні відкриють центри з обміну полоненими: коли почнуть роботу

Київ, Середа 16 квітня 2025 11:20
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По Україні відкриють центри з обміну полоненими: коли почнуть роботу Фото: по Україні відкриють центри з обміну полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

У регіонах України відкриють представництва Коордштабу з питань повернення полонених. Очікується, що вони запрацюють з травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначається, під головуванням голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка відбулося чергове засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За понад три роки роботи Коордштаб повернув з російського полону 4306 військовополонених і цивільних.

На засіданні Ради Коордштабу були також присутні начальник ГУР Кирило Буданов (він очолює Коордштаб), голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, міністр оборони Рустем Умєров та голова МВС Ігор Клименко.

Фото: Малюк очолив засідання Ради Коордштабу (t.me/DIUkraine)

За доручення президента Володимира Зеленського було вирішено максимально активізувати розв'язання всіх нагальних питань. Зокрема, йшлося про відкриття представництв у кожній області та запуск роботи Громадської ради. бБуло узгоджено роботу регіональних груп, які запрацюють на місцях орієнтовно з травня.

Також на Раді були врегульовані питання функціонування консультаційних центрів в містах Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові.

Малюк зауважив, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі СБУ також проводять процесуальні дії із військовополоненими, які воювали за Росію і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно громадяни Китаю.

"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання - повернути додому всіх полонених українців", - підкреслив голова СБУ.

Повернення полонених

Нагадаємо, 19 березня Україна та РФ провели обмін полоненими. З полону вдалося звільнити 175 воїнів, ще 22 захисники повернулися завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

У березні у Росії провели показове судилище над полоненими "азовцями". До тривалих термінів "засудили" понад 20 полонених - не лише бійців, але й людей, які працювали у тиловому забезпеченні.

Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".

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Служба безпеки України Кирило Буданов ГУР Обмін полоненими
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