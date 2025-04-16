По Україні відкриють центри з обміну полоненими: коли почнуть роботу

У регіонах України відкриють представництва Коордштабу з питань повернення полонених. Очікується, що вони запрацюють з травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначається, під головуванням голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка відбулося чергове засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За понад три роки роботи Коордштаб повернув з російського полону 4306 військовополонених і цивільних.

На засіданні Ради Коордштабу були також присутні начальник ГУР Кирило Буданов (він очолює Коордштаб), голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, міністр оборони Рустем Умєров та голова МВС Ігор Клименко.

Фото: Малюк очолив засідання Ради Коордштабу (t.me/DIUkraine)

За доручення президента Володимира Зеленського було вирішено максимально активізувати розв'язання всіх нагальних питань. Зокрема, йшлося про відкриття представництв у кожній області та запуск роботи Громадської ради. бБуло узгоджено роботу регіональних груп, які запрацюють на місцях орієнтовно з травня.

Також на Раді були врегульовані питання функціонування консультаційних центрів в містах Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові.

Малюк зауважив, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі СБУ також проводять процесуальні дії із військовополоненими, які воювали за Росію і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно громадяни Китаю.

"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання - повернути додому всіх полонених українців", - підкреслив голова СБУ.