По Украине откроют центры по обмену пленными: когда начнут работу

В регионах Украины откроют представительства Коордштаба по вопросам возвращения пленных. Ожидается, что они заработают с мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечается, под председательством главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка состоялось очередное заседание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

За более чем три года работы Коордштаб вернул из российского плена 4306 военнопленных и гражданских.

На заседании Совета Коордштаба также присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов (он возглавляет Коордштаб), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, министр обороны Рустем Умеров и глава МВД Игорь Клименко.

Фото: Малюк возглавил заседание Совета Коордштаба (t.me/DIUkraine)

По поручению президента Владимира Зеленского было решено максимально активизировать решение всех насущных вопросов. В частности, речь шла об открытии представительств в каждой области и запуске работы Общественного совета. Была согласована работа региональных групп, которые заработают на местах ориентировочно с мая.

Также на Совете были урегулированы вопросы функционирования консультационных центров в городах Виннице, Николаеве, Харькове и Львове.

Малюк отметил, что кроме осуществления розыскной и организационной работы, следователи СБУ также проводят процессуальные действия с военнопленными, которые воевали за Россию и были взяты в плен Силами обороны, как недавно граждане Китая.

"Работа по поиску и освобождению пленных не прекращается ни на минуту. Каждый из нас осознает ее важность и ответственность. Делаем все, чтобы выполнить поставленную верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским задачу - вернуть домой всех пленных украинцев", - подчеркнул глава СБУ.