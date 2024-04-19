В Україні відкрився ще один завод із виробництва безпілотників: що відомо

В Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням напрес-службу компанії.
Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.
"Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що наразі компанія Quantum Systems виробляє продукцію подвійного призначення для цивільного і державного сектору, в якій зайнято близько 250 співробітників.
Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.
З початку повномасштабного вторгнення РФ українські компанії почали масове виробництво дронів. Мова не тільки про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони.
Так, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
Окрім цього в Україні розробили та успішно випробували дрони-камікадзе, подібні до російських "Ланцетів".
Міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
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