В Украине открылся еще один завод по производству беспилотников: что известно

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине, и ожидается, что к концу года на нем будет работать около 100 человек.

"Quantum Systems инвестирует до шести миллионов евро в течение следующих двух лет. Для компании это вотум доверия Украине и ее сотрудникам, и в то же время знак приверженности компании к оказанию долгосрочной поддержки Украине в области обороны своей страны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время компания Quantum Systems производит продукцию двойного назначения для гражданского и государственного сектора, в которой занято около 250 сотрудников.

Производственное предприятие в Украине - это четвертый завод компании из семи, расположенных по всему миру.