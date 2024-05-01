В Украине открыли уже 19-й центр рекрутинга в ВСУ: в какой области
В Ужгороде Закарпатской области в среду, 1 мая, начал работу новый центр рекрутинга в украинскую армию. Он стал уже 19-м в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместитель министра обороны Украины Натальи Калмыковой.
"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАПа)", - сообщила Калмыкова.
Время работы центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу до 13:00.
"Это уже 19 центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране", - добавила замминистра.
Рекрутинг в ВСУ
Напомним, несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти соответствующую вакансию и присоединиться к армии.
В центрах рекрутинга консультативно-информационные услуги. Повестки там не вручают.
В целом Минобороны хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах Украины.
Подробнее о рекрутинге в украинскую армию читайте в материале РБК-Украина.
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