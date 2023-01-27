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В Україні відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою "єРобота"

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П'ятниця 27 січня 2023 17:44
В Україні відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою "єРобота" Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Нацбанку створили спеціальний рахунок, кошти з якого будуть використовувати для надання грантів на переробку у межах програми "єРобота".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, наразі важливо продовжувати та розширювати програми підтримки малого та середнього бізнесу. Зокрема, це стосується програми безповоротних грантів "єРобота".

За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес. Уже більше 2 тисячі бізнесів по всій Україні створили саме завдяки цій програмі.

"Сьогодні ми затверджуємо постанову, яка розширить джерела фінансування програми "єРобота". У Національному банку України створено спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки". Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми "єРобота", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств та створені тисячі нових робочих місць.

Нагадаємо, що влітку Кабмін запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу "єРобота".

В Україні вже запустили офіційний сайт програми, на якому можна подати заявку та отримати від держави грант на власну справу.

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Денис Шмигаль Національний банк України
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