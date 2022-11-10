Гранти на власну справу. З'явився офіційний сайт програми "єРобота"

В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", де можна подати заявку та отримати від держави грант на власну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації .

Нагадаємо, що влітку Кабмін запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу "єРобота". За цей час українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн гривень.

Програма продовжується. Тепер українці можуть обрати напрям і подати заявку на отримання гранту на офіційному сайті.

Які гранти можна отримати?