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В Україні відкрили нове родовище газу із запасами в 1 млрд кубометрів

Фото: нове родовище газу відрите в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тисяч метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", - повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.

Плани "Нафтогазу"

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також є певні очікування від приватних видобувників.

У першому півріччі 2023 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.

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Нафтогаз УкраїниУкргаздобыча