RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине открыли новое месторождение газа с запасами в 1 млрд кубометров

Фото: новое месторождение газа открыто в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа. Нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тысячи метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", - сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Он также добавил, что "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.

Планы "Нефтегаза"

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.

По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть некоторые ожидания от частных добытчиков.

В первом полугодии 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию после бурения и капитальных ремонтов 13 скважин с высокими (более 100 тыс. в сутки) показателями добычи газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныУкргаздобыча