В Украине открыли новое месторождение газа с запасами в 1 млрд кубометров

По данным пресс-службы, перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", - сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Он также добавил, что "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.

Планы "Нефтегаза"

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.

По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть некоторые ожидания от частных добытчиков.

В первом полугодии 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию после бурения и капитальных ремонтов 13 скважин с высокими (более 100 тыс. в сутки) показателями добычи газа.