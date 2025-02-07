В Україні видали першу субсидію на оренду житла для ВПО: скільки грошей отримала родина

Орендодавець, який офіційно надає житло цій родині, отримає від держави компенсацію податків у розмірі 2352 грн. Ця компенсація розраховується за кожен місяць, але виплачується раз на квартал.

Зазначимо, субсидія на оренду є новим інструментом підтримки ВПО, який допомагає родинам, для яких вартість оренди є значним фінансовим навантаженням. Крім того, держава компенсує орендодавцям податкові зобов'язання, що стимулює укладання офіційних договорів оренди.

Родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу набуття цього статусу. Подати документи можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток, а також офлайн у найближчому сервісному центрі ПФУ чи центрі надання адміністративних послуг.

Субсидія надається за умови наявності офіційного договору оренди між орендарем та орендодавцем, які не є родичами. Орендар не повинен отримувати від держави допомогу на проживання ВПО, а орендодавець не має отримувати компенсацію за програмою "Прихисток".

Розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім'ї та граничної вартості оренди житла у регіоні. Родини з доходом меншим від двох прожиткових мінімумів на одну особу можуть розраховувати на більшу субсидію.