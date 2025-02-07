В Украине выдали первую субсидию на аренду жилья для ВПЛ: сколько денег получила семья

Арендодатель, который официально предоставляет жилье этой семье, получит от государства компенсацию налогов в размере 2352 грн. Эта компенсация рассчитывается за каждый месяц, но выплачивается раз в квартал.

Отметим, субсидия на аренду является новым инструментом поддержки ВПЛ, который помогает семьям, для которых стоимость аренды является значительной финансовой нагрузкой. Кроме того, государство компенсирует арендодателям налоговые обязательства, что стимулирует заключение официальных договоров аренды.

Семьи ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья независимо от времени приобретения этого статуса. Подать документы можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение, а также офлайн в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг.

Субсидия предоставляется при условии наличия официального договора аренды между арендатором и арендодателем, которые не являются родственниками. Арендатор не должен получать от государства помощь на проживание ВПЛ, а арендодатель не должен получать компенсацию по программе "Прихисток".

Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе. Семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов на одного человека могут рассчитывать на большую субсидию.