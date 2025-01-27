Запрацює вже цього тижня. Українці зможуть оформити субсидію на оренду житла: які умови

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подавати документи на отримання нової субсидії на оренду житла. Ця державна підтримка покликана допомогти тим, хто через війну був змушений залишити свої домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соцiальної політики України .

Що передбачає нова субсидія

Субсидія на оренду житла буде призначатися за аналогією з традиційною житловою субсидією і буде доступна для родин, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що новий механізм враховуватиме фінансову спроможність родини, а також регіональні відмінності в орендних цінах. Це допоможе не лише фінансово підтримати ВПО, але й забезпечить правовий захист через укладення офіційних договорів оренди.

Хто може скористатися субсидією

Право на субсидію мають ВПО, які:

виїхали з окупованих територій або зон бойових дій і не мають власного житла в безпечних регіонах;

потребують оренди житла, але не можуть дозволити собі сплачувати орендну плату самостійно;

витрачають значну частину своїх доходів на оренду житла.

Умови надання субсидії

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що орендар і орендодавець не мають родинних зв’язків, орендар не отримує іншої допомоги від держави на проживання ВПО, а орендодавець не бере участь у програмі "Прихисток". ВПО можуть одночасно отримувати субсидії на оренду і на комунальні послуги.

Як оформити субсидію

Документи на субсидію можна подати двома способами:

Офлайн - в сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг.

- в сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг. Онлайн - через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з електронним підписом).

Необхідні документи:

договір найму (у встановленій формі);

заява (у встановленій формі);

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника або інші документи, що підтверджують особливі обставини.

Документи подають як власник житла, так і ВПО. Якщо власник проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна подати документи електронним шляхом.