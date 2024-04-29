В Україні від початку травня діятиме важлива зміна в ПДР: про що мова

Фото: в Україні від початку травня діятиме важлива зміна в ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 травня водії повинні будуть вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року. Варто пояснити, що раніше вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду, тобто, з 1 жовтня до 1 травня. Зокрема у разі погіршення видимості дозволяється вмикати дальнє світло фар. Порушення постанови карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень. Згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, відповідний крок дозволить зменшити кількість ДТП у світлу частину доби до 15%.