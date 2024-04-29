В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь

С 1 мая водители должны будут включать ближний свет фар во время движения за городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1105 от 20 октября 2023 года.

Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.

Стоит пояснить, что ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть, с 1 октября по 1 мая.

В частности в случае ухудшения видимости разрешается включать дальний свет фар.

Нарушение постановления наказывается штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Согласно данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, соответствующий шаг позволит уменьшить количество ДТП в светлое время суток до 15%.