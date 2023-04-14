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В Україні на Великдень чергуватимуть 20 тисяч правоохоронців

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П'ятниця 14 квітня 2023 05:46
В Україні на Великдень чергуватимуть 20 тисяч правоохоронців Фото: на Великдень на Великдень чергуватимуть 20 тисяч правоохоронців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

До забезпечення правопорядку на Великдень буде залучено понад 20 тисяч правоохоронців та 7 тисяч рятувальників.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Національної поліції Іван Вигівський, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За його словами, богослужіння пройдуть майже в 13 тисячах храмів.

"Наше головне завдання - забезпечити публічну безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокацій, які можливі з боку ворога. Відтак до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них понад 17 тисяч поліцейських", - сказав він.

Крім того, біля культових споруд працюватимуть вибухотехніки та кінологи, що перевірятимуть храми та територію навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що у деяких областях України нещодавно скоротили дію комендантської години. Однак на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження скасовувати не будуть.

Також ми пояснювали, чи буде на Великдень додатковий вихідний та які ще свята відзначать українці у квітні.

Цьогоріч вартість великоднього кошика в Україні складає 797 гривень. Це на 29,5% більше, ніж торік.

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