В Україні на Великдень чергуватимуть 20 тисяч правоохоронців

Фото: на Великдень на Великдень чергуватимуть 20 тисяч правоохоронців (GettyImages)

До забезпечення правопорядку на Великдень буде залучено понад 20 тисяч правоохоронців та 7 тисяч рятувальників.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Національної поліції Іван Вигівський, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.