В Украине на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей

Фото: на Пасху на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей (GettyImages)

К обеспечению правопорядка на Пасху будут привлечены более 20 тысяч правоохранителей и 7 тысяч спасателей.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Иван Выговский, передает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Нацполиции.