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В Украине на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей

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Пятница 14 апреля 2023 05:46
В Украине на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей Фото: на Пасху на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

К обеспечению правопорядка на Пасху будут привлечены более 20 тысяч правоохранителей и 7 тысяч спасателей.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Иван Выговский, передает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Нацполиции.

По его словам, богослужения пройдут почти в 13 тысячах храмов.

"Наша главная задача - обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага. Следовательно, к обеспечению правопорядка будет привлечено почти 20 тысяч правоохранителей, из них более 17 тысяч полицейских", - сказал он.

Кроме того, возле культовых сооружений будут работать взрывотехники и кинологи, проверяющие храмы и территорию вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что в некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году будут отмечать 16 апреля, ограничения отменять не будут.

Также мы объясняли, будет ли на Пасху дополнительный выходной и какие праздники отметят украинцы в апреле.

В этом году стоимость пасхальной корзины в Украине составляет 797 гривен. Это на 29,5% больше, чем в прошлом.

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