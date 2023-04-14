В Украине на Пасху будут дежурить 20 тысяч правоохранителей
К обеспечению правопорядка на Пасху будут привлечены более 20 тысяч правоохранителей и 7 тысяч спасателей.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Иван Выговский, передает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Нацполиции.
По его словам, богослужения пройдут почти в 13 тысячах храмов.
"Наша главная задача - обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага. Следовательно, к обеспечению правопорядка будет привлечено почти 20 тысяч правоохранителей, из них более 17 тысяч полицейских", - сказал он.
Кроме того, возле культовых сооружений будут работать взрывотехники и кинологи, проверяющие храмы и территорию вокруг на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, что в некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году будут отмечать 16 апреля, ограничения отменять не будут.
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В этом году стоимость пасхальной корзины в Украине составляет 797 гривен. Это на 29,5% больше, чем в прошлом.
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