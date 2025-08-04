В Україні вдруге за ранок масштабна тривога через зліт МіГ-31К

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - зазаначили у повідомленні.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:02. А згодом він поширився на низку областей України.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу