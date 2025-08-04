RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Фото: Воздушную тревогу объявили во второй раз в Украине 4 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 4 августа второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в сообщении.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:02. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога

Вражеские обстрелы

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине