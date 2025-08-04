В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине 4 августа второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в сообщении.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:02. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.
В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также